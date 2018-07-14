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Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів

Проїзд для пільговиків у комунальному громадському транспорті залишиться безкоштовним
Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що отримані від підвищення тарифів кошти у першу чергу підуть на підвищення заробітних плат працівникам транспортних комунальних підприємств, розвиток транспортної інфраструктури, ремонт та закупівлю рухомого складу.
Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів Фото: kyivcity.gov.ua

Кличко зазначив, що без підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті "Києву не уникнути кризи у транспортній сфері".

"Отримані від підвищення тарифів кошти у першу чергу підуть на підвищення заробітних плат працівникам транспортних комунальних підприємств, розвиток транспортної інфраструктури, ремонт та закупівлю рухомого складу. Також підвищення тарифів дозволить зменшити суми дотацій, які міський бюджет виділяє на покриття збитків транспортних підприємств", - заявив мер Києва, передає офіційний портал Києва.

Він додав, що міська влада щороку дотує транспортну сферу у розмірі 1,8 млрд гривень.

"За останні роки ми закупили 100 автобусів, 103 тролейбуса, 45 трамваїв. Але зараз ситуація така, що скоро на цьому транспорті нікому буде працювати - підприємствам не вистачає фахівців, потрібно підвищувати зарплату транспортникам. І на це у першу чергу підуть гроші від збільшення вартості проїзду", – додав Кличко. 

Він нагадав, що 8 грн - вартість разової поїздки у комунальному транспорті, а для тих, хто користується ним регулярно, проїзд коштуватиме в середньому 6,50 грн. 

Також Кличко додав, що безкоштовний проїзд у комунальному громадському транспорті для пільгових категорій населення - пенсіонерів, школярів, інвалідів, учасників бойових дій та ін. залишиться безкоштовним.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.

12 липня під стінами Київської міської державної адміністрації проходила акція протесту проти підняття цін на проїзд у громадському транспорті. Також на протест у цей день вийшли працівники "Київпастрансу", яким столична влада обіцяла підвищити зарплату.
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14 07 2018 13:55
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