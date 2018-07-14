Кличко розповів, на що витратять доходи від підвищення тарифів

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що отримані від підвищення тарифів кошти у першу чергу підуть на підвищення заробітних плат працівникам транспортних комунальних підприємств, розвиток транспортної інфраструктури, ремонт та закупівлю рухомого складу.

Кличко зазначив, що без підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті "Києву не уникнути кризи у транспортній сфері".

"Отримані від підвищення тарифів кошти у першу чергу підуть на підвищення заробітних плат працівникам транспортних комунальних підприємств, розвиток транспортної інфраструктури, ремонт та закупівлю рухомого складу. Також підвищення тарифів дозволить зменшити суми дотацій, які міський бюджет виділяє на покриття збитків транспортних підприємств", - заявив мер Києва, передає офіційний портал Києва.

Він додав, що міська влада щороку дотує транспортну сферу у розмірі 1,8 млрд гривень.

"За останні роки ми закупили 100 автобусів, 103 тролейбуса, 45 трамваїв. Але зараз ситуація така, що скоро на цьому транспорті нікому буде працювати - підприємствам не вистачає фахівців, потрібно підвищувати зарплату транспортникам. І на це у першу чергу підуть гроші від збільшення вартості проїзду", – додав Кличко.

Він нагадав, що 8 грн - вартість разової поїздки у комунальному транспорті, а для тих, хто користується ним регулярно, проїзд коштуватиме в середньому 6,50 грн.

Також Кличко додав, що безкоштовний проїзд у комунальному громадському транспорті для пільгових категорій населення - пенсіонерів, школярів, інвалідів, учасників бойових дій та ін. залишиться безкоштовним.