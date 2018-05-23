Кличко стверджує, що ріст цін в готелях перед ЛЧ - світова практика
Була нібито сенсаційна інформація, що вболівальники масово здають квитки, тому що в Києві немає житла чи житло дороге, заявляє він.
"Велика кількість людей готові придбати ці квитки. Ми зв’язалися з клубами "Реал Мадрид", "Ювентус", з фан-клубами, сказали: будь ласка, хто здає квитки – дайте інформацію, бо ми готові купити. Тиша. Це фейк-ньюз, який поширюють", - сказав Кличко.
При цьому значне підвищення цін на житло перед фіналом ЛЧ він назвав світовою практикою.
"Те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, то це не тільки в Києві, це всюди така світова практика. На жаль (хтось там звертається до нас), місто не може регулювати бізнес – це ринок", - додав він.
Нагадаємо, що у Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення