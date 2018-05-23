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Кличко стверджує, що ріст цін в готелях перед ЛЧ - світова практика

"Місто не може регулювати бізнес - це ринок"
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що інформація про те, що перед фіналом Ліги чемпіонів уже немає вільних місць у готелях, не відповідає дійсності, а стрімке підвищення цін на житло - це світова практика.
Кличко стверджує, що ріст цін в готелях перед ЛЧ - світова практика Фото: uain.press

Була нібито сенсаційна інформація, що вболівальники масово здають квитки, тому що в Києві немає житла чи житло дороге, заявляє він. 

"Велика кількість людей готові придбати ці квитки. Ми зв’язалися з клубами "Реал Мадрид", "Ювентус", з фан-клубами, сказали: будь ласка, хто здає квитки – дайте інформацію, бо ми готові купити. Тиша. Це фейк-ньюз, який поширюють", - сказав Кличко.

При цьому значне підвищення цін на житло перед фіналом ЛЧ він назвав світовою практикою.

"Те, що ціни підвищуються під час проведення різноманітних акцій, то це не тільки в Києві, це всюди така світова практика. На жаль (хтось там звертається до нас), місто не може регулювати бізнес – це ринок", - додав він.

Нагадаємо, що у Києві запустили флешмоб з метою допомогти іноземним футбольним уболівальникам безкоштовним житлом у місті на період фіналу Ліги чемпіонів.

 
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23 05 2018 18:32
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