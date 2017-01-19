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Кличко в Давосі заявив, що територія України вдвічі більша за Францію

Зазначимо, що територія України - 603 628 км², територія Франції - 547 030 км²
Мер Києва Віталій Кличко під час виступу на економічному форумі в Давосі 18 січня оголосив, що територія України майже вдвічі більша за площу Франції.
Кличко в Давосі заявив, що територія України вдвічі більша за Францію Віталій Кличко. Фото: 24.ua

"Я з України, країни, майже вдвічі більшої, ніж Франція. Це найбільша країна в Європі", - сказав мер Києва, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє Еспресо.TV.

Зазначимо, що територія України - 603 628 км², територія Франції - 547 030 км².

Нагадаємо, у квітні минулого року розповідаючи про ремонт доріг, мер Києва Віталій Кличко допустив помилку в прізвищі української поетеси Олени Теліги, назвавши її "Тєлєгою".

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19 01 2017 18:51
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