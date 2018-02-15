Кличко вручив чотири сертифікати на квартири сім'ям героїв Небесної Сотні

Також, мер Києва відзвітував і про інші заходи, які здійснює столична влада для підтримки сімей героїв Небесної Сотні

Мер Києва Віталій Кличко вручив сім'ями киян-героїв Небесної Сотні і учасниками Революції Гідності чотири сертифікати на квартири.

"Так, три квартири отримали учасники Революції Гідності, які були травмовані на Майдані, а одну - сім'я загиблого героя. Отже, міська влада вирішила питання квартирної черги для цієї категорії пільгових осіб", - повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

В адміністрації відзначили, що всього на квартирному обліку перебувало 16 осіб - 7 учасників Революції Гідності, які мають інвалідність, і 9 сімей загиблих учасників Героїв Небесної Сотні. 12 квартир були надані в попередні роки.

"Чотири роки тому наша держава втратила сотні відважних героїв, а ви - своїх батьків, чоловіків, братів, синів. Я розумію, що ваш біль буде жити з вами завжди і ніякими словами його не можна залікувати. Вам сьогодні потрібно, щоб пам'ять про ваших рідних жила вічно, а ми, як влада, не забували підтримувати сім'ї тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України. І все, що ми можемо зробити, крок за кроком робимо", - заявив Кличко.

Також, мер Києва відзвітував і про інші заходи, які здійснює столична влада для підтримки сімей героїв Небесної Сотні.

Окрім житла, сім'ї героїв Небесної Сотні були забезпечені земельними ділянками. Так, 27 сімей отримали земельні ділянки по 10 соток в селищі Биківня під Києвом. Міська влада регулярно забезпечує сім'ї героїв різними соціальними пільгами і планує в майбутньому збільшувати їх обсяги.

"На сьогодні надається щорічна матеріальна допомога сім'ям героїв Небесної Сотні в розмірі 25 тис. гривень, щомісячна матеріальна допомога малолітнім і неповнолітнім дітям героїв в розмірі 3 тис. гривень. Члени сімей загиблих киян-героїв Небесної Сотні отримують картки киянина, матеріальну допомогу на оплату житлово -комунальних послуг; сприяння в першочерговому влаштуванні дітей героїв Небесної Сотні в сади, безкоштовне харчування дітей героїв Небесної Сотні - учнів 5-11 класів в школах", - відзначили в КМДА.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.