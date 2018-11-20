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Кличко заявив про початок будівництва метро на Виноградар

За результатами коригування міського бюджету на 2018 рік, планують повернути 1,1 млрд гривень на будівництво
Влада Києва починає будівництво метро на масив Виноградар (продовження Сирецько-Печерської гілки).
Кличко заявив про початок будівництва метро на Виноградар Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

За результатами коригування міського бюджету на 2018 рік, планують повернути 1,1 млрд гривень.

"Ми повертаємо, відповідно до рішення Київради, 1,1 млрд гривень на будівництво метро на Виноградар. Тендер відбувся, договори підписані. Ми фактично відроджуємо будівництво метро у столиці. Тому що останню станцію у Києві, нагадаю, відкрили у 2012 році", - повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття засідання Київради.

Також за результатами коригування бюджету столиці на цей рік планують направити додаткові кошти на забезпечення безперебійної роботи об'єктів теплопостачання Києва, дофінансування сфери освіти, зокрема йдеться про додаткові кошти на надбавки і зарплату педагогам.

"Ми повинні направити додатково і 100 млн гривень на придбання житла для киян-учасників АТО. Як ми домовлялися і пообіцяли Союзу ветеранів АТО", - додав мер.

Планують також виділити додаткові кошти і на закупівлю нового громадського транспорту та спецтехніки для прибирання міста.

"Ми повинні отримати до кінця року ще шість нових трамваїв і два снігоплавильні комплекси, а також близько 15 одиниць іншої техніки для прибирання міста взимку", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, в листопаді "Київметробуд" виграв аукціон на будівництво метро на Виноградар. Компанія запропонувала ціну за виконання робіт на 12 млн грн нижче від очікуваної вартості.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецького-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачає створення ще чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже дев'яти років.

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20 11 2018 14:21
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