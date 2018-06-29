Клих схуд і має проблеми з психікою, – адвокат

Адвокат не зміг підтвердити або спростувати те, чи голодує Клих і чи перевели його до психіатричної лікарні

Адвокат ув'язненого в Росії Станіслава Клиха Роман Качанов заявляє, що його підзахисний помітно схуд і має проблеми з психікою.

Адвокат відвідав Клиха 26 червня.

"Звісно, я не спеціаліст, не психіатр, але за моїми спостереженнями, його психічний стан здоров'я суттєво погіршився. Йому стає гірше. З ним дуже важко спілкуватися, він навіть не реагує на якісь яскраві стимули", – цитує адвоката "Громадське радіо".

Фізичний стан Клиха також погіршився, повідомив Качанов.

"Він суттєво схуд із того моменту, як я в нього був востаннє – це було 16 травня. Я спитав, навіщо він голодує. Він сказав: на підтримку Олега Сенцова", – розповів Качанов.

Заступник начальника тюрми сказав, що Клих вживає їжу, повідомив адвокат.

"Кому з них вірити, не ясно. Може бути і те, і те. Але те, що він (Клих, – ред.) дуже обмежив себе в їжі, це точно. По ньому видно, бо він дуже скинув у вазі", – сказав адвокат.

Адвокат не зміг підтвердити або спростувати те, чи перевели Клиха до психіатричної лікарні.

"Це цілком можливо, враховуючи його психічний стан. Могли. А перевели чи ні – я не знаю. Коли їм (у тюрму, – ред.) телефонуєш, вони кажуть, що телефоном таку інформацію не надають", – сказав Качанов.

Нагадаємо, мати політв'язня Тамара Клих повідомила, що її сина могли перевести з тюрми до психіатричної лікарні.

Україця Станіслава Клиха затримали в Росії у 2014 році та звинуватили в участі в бойових діях під час першої чеченської війни в 90-х роках. Слідство вважає, що Клих воював проти Росії та вбивав російських солдатів. Клиха засудили до 20 років позбавлення волі. Українець своєї провини не визнає.