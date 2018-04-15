Клих вимагає переведення до іншої тюрми та відмовляється від їжі

Видання зазначає, що 30 березня у своєму листі до Клиха редакція цікавилася побутом українця і його очікуваннями щодо обміну полоненими між Москвою і Києвом.

"Я вимагаю переведення до іншої установи ФСВП - з цією метою відмовляюся від сніданку і обіду", - пише ув'язнений.

Фото: Новая газета

Він також зазначає, що "тутешню їжу, на відміну від тієї, що була в грозненському СІЗО, їсти неможливо - вона огидна".

Клих скаржиться на біль в очах "від замкнутого простору, браку кисню, нервового перенапруження".

"Час у в'язниці вдень іде набагато довше, ніж вночі. Хочеться заснути й не прокинутися, смерть стає бажаною", - пише українець.

Він зазначає, що через відсутність доступу до інформації не знає всього, що робли українська влада для його обміну або звільнення.

"Як я можу бути задоволений їхніми "зусиллями", якщо я досі не вдома?", - пише Клих.

Ув'язнений підкреслює, що до арешту не був українським націоналістом.

Фото: Новая газета