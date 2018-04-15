Клих вимагає переведення до іншої тюрми та відмовляється від їжі
Видання зазначає, що 30 березня у своєму листі до Клиха редакція цікавилася побутом українця і його очікуваннями щодо обміну полоненими між Москвою і Києвом.
"Я вимагаю переведення до іншої установи ФСВП - з цією метою відмовляюся від сніданку і обіду", - пише ув'язнений.
Фото: Новая газета
Він також зазначає, що "тутешню їжу, на відміну від тієї, що була в грозненському СІЗО, їсти неможливо - вона огидна".
Клих скаржиться на біль в очах "від замкнутого простору, браку кисню, нервового перенапруження".
"Час у в'язниці вдень іде набагато довше, ніж вночі. Хочеться заснути й не прокинутися, смерть стає бажаною", - пише українець.
Він зазначає, що через відсутність доступу до інформації не знає всього, що робли українська влада для його обміну або звільнення.
"Як я можу бути задоволений їхніми "зусиллями", якщо я досі не вдома?", - пише Клих.
Ув'язнений підкреслює, що до арешту не був українським націоналістом.
Фото: Новая газета
"У 2004-2014 рр., тобто до арешту в м. Орел, я був членом Партії регіонів, про що свідчить, сподіваюся, збережений партійний квиток в м.Києві, і розвивав структури ПР у Києві, зокрема, в Дніпровському та Оболонському районах, займався організацією роботи партійних штабів та виборчих комісій", - розповідає він.
"Тому прошу не вважати мене в зв'язку з цим політв'язням - на момент в'їзду до РФ я досить лояльно (аполітично) ставився до керівництва Російської Федерації і російської політичної системи, чого не скажеш про мої нинішні уявлення", - пише Клих.
Нагадаємо, раніше Клих перебував у психлікарні Магнітогорська. Згодом, стан здоров'я засудженого в Росії українця Станіслава Клиха різко погіршився - він був у комі шість днів.
Нагадаємо, 26 травня суд Чечні засудив українців Карпюка до 22,5 років ув'язнення, і Клиха – до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.
У червні у Грозному проти засудженого українця Станіслава Клиха розпочалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.
Міністерство юстиції України направило до Росії запит про видачу Клиха.
Раніше Станіслав Клих розповів як його жорстоко катували в російській в'язниці.
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