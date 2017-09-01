Клиха етапують з Грозного, - Мосійчук

Українського політв'язня Кремля Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська.

"Щойно мені стало відомо, що хворого політв'язня Кремля Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська де ні в чому невинний українець має відбувати 20 річне ув'язнення", - написав народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що "в той же час співсправник Клиха за вигаданими звинуваченнями політв'язень Микола Карпюк, якого етапувати з Грозного до Володимира для відбування 22-річного покарання ще місяць тому, досі не прибув до місця призначення".

"Його місце знаходження наразі не відоме", - написав Мосійчук.

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав законним вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засудженим на 22,5 і 20 років позбавлення волі. Натомість адвокат підсудних Ілля Новіков заявив, що таке рішення суду, яке підтвердило вирок українцям за участь у чеченській війні, було очікуваним.

Карпюка заарештували в березні 2014 року, Клиха - в серпні 2014. Слідчий комітет Росії стверджує, що Карпюк разом з нині покійним Олександром Музичком керував "бандою "Вікінг", яка нібито здійснювала злочини в Чечні в 1990-х роках. У СК Росії кажуть, що членами "Вікінга" також були нинішній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Клих і інші українці.

Проти Карпюка і Клиха дав свідчення українець Олександр Малофєєв. Він також заявив, що в Чечні воював колишній український прем'єр Арсеній Яценюк.

17 травня Верховний суд Чечні виніс обвинувальный вирок Карпюку та Клиху. Присяжні визнали доведеною вину українців у керівництві й участі в банді, вбивстві двох і більше осіб у зв'язку з виконанням ними свого службового обов'язку і замаху на вбивство в складі бандформувань на Північному Кавказі в 1994 році.