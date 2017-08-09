Климпуш-Цинцадзе: Мораторій на вивезення лісу-кругляка не дав обіцяних результатів

Віце-прем’єр визнала, що з ухваленням Верховною Радою рішення Україна порушила Угоду про асоціацію з ЄС

Мораторій на експорт лісу-кругляка не приніс для деревообробної промисловості зрушень, афішованих окремими популістами.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр визнала, що з ухваленням Верховною радою рішення про мораторій на вивезення лісу-кругляка Україна порушила Угоду про асоціацію з ЄС.

"Хоча якщо подивитися на результати дії мораторію, то я не бачу тих широко афішованих деякими популістами зрушень у деревообробній промисловості, які нібито мали би статися", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

"Та й експорт кругляка, не будемо приховувати, також не припинився – просто зараз він ведеться контрабандою під видом інших лісоматеріалів", - додала вона.

Зараз, за її словами, триває робота з вирішення проблеми.

"В Раді є законопроект, погоджений з європейськими партнерами та підтриманий урядом, який пропонує вирішення проблеми. Він мав би бути розглянутий комітетом, але... На жаль, деякі колеги-депутати не визнають або не розуміють, що Україна ратифікувала угоду і що положення міжнародних угод мають навіть вищу силу, аніж національне законодавство", - сказала віце-прем’єр.

Вона розповіла, що зараз уряд готує стратегію системних змін у лісовій галузі, щоби відповісти на екологічні занепокоєння депутатів.

Варто зазначити, що скасування заборони на експорт лісу-кругляка залишається однією з ключових вимог ЄС до України.

Нагадаємо, що Європейська комісія від імені ЄС у липні 2015 року виділила Україні кредит у розмірі 600 млн євро - перший транш у рамках нової програми макрофінансової допомоги Україні, загальний бюджет якої становить 1,8 млрд євро. У наступні місяці передбачалося виділення Європейською комісією ще 1,2 млрд євро - за умови вдалої реалізації економічних і структурних реформ, узгоджених між ЄС і Україною.

600 млн євро Україна розраховувала отримати наприкінці 2015 року, ще 600 млн - на початку 2016 року. Цього досі не відбулося.

Останньою перешкодою для виділення другого траншу був мораторій на експорт лісу. В Євросоюзі вважають, що заборона лише дозволяє деяким зацікавленим групам у деревообробній промисловості отримувати винятковий і необмежений доступ до лісових ресурсів, щоб власноруч ними скористатися. Заборона на експорт не запобігає вирубуванню лісів і контрабанді деревини.

Тому спільна робоча група уряду та парламенту розробила законопроект, який знімає мораторій на експорт лісу з України і підсилює штрафи за вирубування дерев.

Чинний мораторій на експорт необробленого лісу набув чинності 1 грудня 2015 року. Закон забороняє протягом 10 років експортувати за кордон лісоматеріали у вигляді необробленої деревини, т. зв. ліс-кругляк та ін.