Климпуш-Цинцадзе: не варто розраховувати на непідписання Дудою закону про "бандерівську ідеологію"

За словами віце-прем'єра, Україна постійно наголошує на необхідності вести діалог між істориками й експертами

​Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала ухвалення сенатом Польщі закону про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".

Климпуш-Цинцадзе вважає, що ухвалення Україною закону у відповідь на новий польський закон про Інститут національної пам'яті було би контрпродуктивним.

"Це примітивно, це недостойно ... Такими діями ми заженемо ситуацію в кут", - сказала Климпуш-Цинцадзе в ефірі "5 каналу", передає "Інтерфакс-Україна".

Водночас вона зазначила, що українська сторона "досить жорстко, чітко, наполегливо вимагатиме того, щоб максимально отримати зміни до такого закону, який ухвалила Польща".

При цьому віце-прем'єр зазначає, що розраховувати на непідписання цього закону президентом Польщі Анджеєм Дудою не варто.

"Висловлюється така дуже обережна надія на те, що, можливо, його все-таки не буде підписано, хоча я не тішила б себе такими сподіваннями", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Заступник голови українського уряду зазначає, що Київ у цьому питанні "тільки починає висловлювати свою позицію".

"Я думаю, що наша позиція лунатиме з точки зору незадоволення, неприйняття, незгоди... І водночас ми продовжуватимемо виходити зі своєї позиції, як ми це робили протягом останніх років, коли розпочалися постійні політичні інтерпретації історичних подій з боку наших польських колег, як на мене, безвідповідальні інтерпретації історичних подій", - сказала вона.

За словами віце-прем'єра, Україна постійно наголошує на необхідності вести діалог між істориками й експертами, а також проводити спільні дослідження "сторінок історії, які, на жаль, є складними і для українців, і для поляків".

"І саме такий "дорослий" підхід міг би створити набагато потужнішу та якіснішу основу для наших подальших відносин. А якщо в такий спосіб закривати рота тим, хто має іншу думку, ніж теперішня інтерпретація історії польськими політиками, то це нічого хорошого, на жаль, не дасть - не конкретно для двосторонніх відносин, а саме для Польщі", - вважає вона.

"Намагатимемося все-таки повертати наші відносини в русло стратегічного партнерства, яке, ми вважаємо, було б виграшним і для нас, і для самої Польщі", - резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Як відомо, сенат Польщі в ніч на 1 лютого ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".

Президент України Петро Порошенко заявляє про занепокоєння ухваленим сенатом Польщі законом про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів".