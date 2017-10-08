Климпуш-Цинцадзе після поїздки з "Укрзалізницею": "Це заповідник совка"

У вагоні чиновниці не було кондиціонера, а температура повітря сягала 28 градусів за Цельсієм

Віце-прем'єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе скористалася одним з потягів Укрзалізниці у напрямку до Карпат і розповіла про особливості сервісу перевізника.

Віце-прем'єра після прибуття в вагон викликали через провідника в "штаб". Свої враження політик описала на своїй сторінці у Facebook.

"А чого вас шукають? Ви що, якась терористка?", - запитала провідник у Климпуш-Цинцадзе.

Політик не вказує клас вагона. Однак в самому вагоні, де їхала вона з сім'єю, не було кондиціонера, а температура повітря сягала 28 градусів за Цельсієм. Надалі їй запропонували покинути своє місце і зайняти більш комфортабельне. Після відмови змінити вагон, провідник почала хвилюватися, що у неї будуть проблеми з керівництвом.

"Ну як же, мені ж начальство сказало зробити все, щоб у вас було все добре!", - цитує віце-прем'єр провідника.

Після прибуття на популярну серед туристів станцію виявилося, що перон розрахований на 5-6 вагонів, тоді як поїзд з Києва прибув з 12-ма. Люди сходили відразу на колії, пише Клмпуш-Цинцадзе.

"Справа не в конкретних прізвищах, не в Балчуні, Омеляні або ще комусь. УЗ в цілому залишається заповідником совка, - незважаючи на зміну керівництва, незважаючи на зміну вектора розвитку країни, не дивлячись на фрагментарні зміни на самій УЗ, такі як запуск експресів або онлайн-продажу квитків", - підсумувала вона, пообіцявши проконтролювати подальшу долю провідників, які обслуговували її сім'ю.

Вона висловила надію на результативність майбутньої роботи нового керівництва Укрзалізниці після відставки Войцеха Балчуна.

"Реформа транспортної інфраструктури - одна з тих, яку треба рухати, прискорювати, разом, системно, при цьому забути про образи, конкуренцію і власні інтереси і особистий PR", - вважає віце-прем'єр.

Нагадаємо, минулого місяця свої враження від поїздки у плацкартнову вагоні розповідав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Вагони оглянув усі. Після ремонту - чисті. З мінусів - волога білизна і нестерпна задуха на початку подорожі. Зате потім кондиціонери працювали, половина туалетів - навіть вакуумні. Шкода, що історії, як ми будемо подавати на перон охолоджені вагони влітку і теплі - взимку, так і залишилися казками", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Нещодавно урядовець заявив що, окрім заміни Войцеха Балчуна, "Укрзалізниці" потрібно оновити увесь керівний склад.