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Климпуш-Цинцадзе пояснила, чому Україна не звернулася до суду в Гаазі раніше

Віце-прем'єр заявила, що міжнародне право недосконале
Україна повинна була пройти всю процедуру двосторонніх консультацій, щоб мати право на звернення до Міжнародного суду ООН.
Климпуш-Цинцадзе пояснила, чому Україна не звернулася до суду в Гаазі раніше Фото:espreso.tv

Про це повідомила віце-прем'єр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі Еспресо.TV.

"На жаль, ми бачимо недосконалість міжнародного права, і з цим погоджуються, напевно, всі країни світової спільноти. Що ті інструменти, що ми маємо на руках з міжнародного права, вони є неповороткі і забюрократизовані", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона уточнила, що Росія на суді в Гаазі обвинувачує Україну в тому, що вона пізно звернулася в міжнародний суд ООН.

"А Україна не могла звернутись раніше через те, що вона зобов'язана була пройти всю цю процедуру двосторонніх консультацій, для того, щоб мати право на звернення в суд ООН", – пояснила віце-прем'єр.

За її словами, "іншого міжнародного права немає, тому ми повинні максимально використовувати те, що є".

Нагадаємо, сьогодні у Гаазі тривало судове засідання Міжнародного суду ООН за позовом України до Російської Федерації про порушення міжнародних Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Вчора у Міжнародному суді ООН у Гаазі російські дипломати звинуватили Україну в невиконанні мінських угод.

В січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.

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08 03 2017 21:40
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