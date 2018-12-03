Климпуш-Цинцадзе: санкції ЄС проти Росії краще було б продовжувати на рік

Рада ЄС 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України

Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що європейські санкції проти Росії слід продовжувати щонайменше на рік, а не на півроку.

Про це вона написала у своєму Twitter, реагуючи на рішення Ради ЄС продовжити індивідуальні санкції проти РФ.

"Вітаю продовження санкцій ЄС проти Росії. Краще було б, якби їхня реалізація продовжувалась щонайменше на рік, а не на шість місяців, оскільки Росія не просунулась у виконанні Мінська ні на міліметр. А те, як "санкції не працюють", очевидно з емоційної реакції кремлівських пропагандистів", - написала вона.

Рада ЄС 12 березня продовжила індивідуальні санкції за підрив і загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Рішення про продовження санкцій буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 13 березня.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.

Як повідомлялося, 21 грудня 2017 року Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції щодо Російської Федерації до 31 липня 2018 року. Таке рішення було ухвалене після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформували ЄС про невиконання мінських угод Росією.

Ці санкції обмежують доступ на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для 5 російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їх дочірніх підрозділів, які діють за межами ЄС, а також для 3-х великих російських енергетичних компаній і 3-х оборонних фірм. Також введено заборону на експорт та імпорт зброї, на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії.

Також Росії обмежується доступ до окремих технологій і послуг для розробки та видобутку нафти.