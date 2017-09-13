Климпуш-Цинцадзе запевнила, що США готові підтримати фінансово миротворців на Донбасі
Таке переконання висловила у вівторок в Вашингтоні віце-прем'єр України Іванна Климпуш-Цинцадзе за результатами проведених зустрічей в американській столиці.
"Думаю, що ми отримали чітке запевнення з боку США стосовно того, що Сполучені Штати готові зробити виключення зі свого правила, яке вони недавно запровадили щодо відмови від підтримки будь-яких миротворчих місій з боку ООН та їх оплати", – сказала вона, пише "Укрінформ".
Климпуш-Цинцадзе переконана, що, в разі прийняття спільного рішення в Раді Безпеки ООН про введення миротворців на Донбас, американська сторона "була би готова підтримати це фінансово".
Віце-прем'єр нагадала, що Україна виступила з ініціативою запровадити миротворчу місію на Донбасі ще в 2015 році, і "американські колеги повністю поділяють цей підхід".
Як відомо, українська делегація має намір зосередити основну увагу на цій темі під час роботи 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відкрилася у вівторок у Нью-Йорку.
Зазначимо, що Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.
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