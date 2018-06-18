ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко заявив, що ключовим завданням Вищого антикорупційного суду – бути незалежним від влади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ключове завдання антикорупційного суду – бути незалежним від влади, – Порошенко
Президент запевнив, що робитиме все, аби Вищий антикорупційний суд запрацював уже цього року
Фото: president.gov.ua
"Ключове завдання Вищого антикорупційного суду – бути справедливим і незалежним від Президента, Парламенту, української влади, міжнародних інституцій, і головне – мати довіру людей. Робитиму все, щоб він почав працювати вже цього року", – заявив Порошенко.
Нагадаємо, Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".
7 червня парламент ухвалив закон про "Вищий антикорупційний суд", 9 червня він був підписаний Головою ВР Андрієм Парубієм, 11 червня – президентом Петром Порошенком.
Закон набув чинності 14 червня.
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