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Ключове завдання антикорупційного суду – бути незалежним від влади, – Порошенко

Президент запевнив, що робитиме все, аби Вищий антикорупційний суд запрацював уже цього року
Президент України Петро Порошенко заявив, що ключовим завданням Вищого антикорупційного суду – бути незалежним від влади.
Ключове завдання антикорупційного суду – бути незалежним від влади, – Порошенко Фото: president.gov.ua

"Ключове завдання Вищого антикорупційного суду – бути справедливим і незалежним від Президента, Парламенту, української влади, міжнародних інституцій, і головне – мати довіру людей. Робитиму все, щоб він почав працювати вже цього року", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".

7 червня парламент ухвалив закон про "Вищий антикорупційний суд", 9 червня він був підписаний Головою ВР Андрієм Парубієм, 11 червня – президентом Петром Порошенком.

Закон набув чинності 14 червня.

 

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18 06 2018 22:00
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