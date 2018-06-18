Ключове завдання антикорупційного суду – бути незалежним від влади, – Порошенко

"Ключове завдання Вищого антикорупційного суду – бути справедливим і незалежним від Президента, Парламенту, української влади, міжнародних інституцій, і головне – мати довіру людей. Робитиму все, щоб він почав працювати вже цього року", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд".

7 червня парламент ухвалив закон про "Вищий антикорупційний суд", 9 червня він був підписаний Головою ВР Андрієм Парубієм, 11 червня – президентом Петром Порошенком.

Закон набув чинності 14 червня.