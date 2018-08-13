Ключові свідки у справі замаху на Гандзюк кажуть, що поліція їх досі не допитала, - ВІДЕО

Затриманий Микола Новіков стверджує, що з 27 липня по 1 серпня відпочивав на морі і взагалі був відсутній в Херсоні. Отже, ніяк не міг брати участь у замаху на Гандзюк

Львів'яни Анна Антонишин і її чоловік Сергій стверджують, що Микола Новіков, підозрюваний у замаху на херсонську чиновницю Катерину Гандзюк, був з ними в день події.

Про це Анна Антонишин і її чоловік Сергій говорять на відео, опублікованому журналістом і блогером Денисом Казанським.

"Знайомі сестри Новікова - Анна Антонишин і її чоловік Сергій стверджують, що відпочивали з Новіковим в наметовому містечку біля моря, в селі Приморське. Від Херсона до Приморського - близько 90 кілометрів. Дорога там не дуже гарна, яку ми проїхали на машині за півтори години. На автобусі їхати ще довше. Теоретично Новіков міг їздити в Херсон і брати участь в замаху, а потім повернутися назад. Але у нього на це пішло б як мінімум години 4. А за словами свідків, 31 липня він нікуди не відлучався", - стверджує Казанський.

"Вигороджувати Новікова цим людям немає сенсу. Вони спілкуються з його сестрою (звів трагічний випадок), а з самим Новіковим мало знайомі. Львів'яни не є близькими друзями Новікова, і не мають ніяких причин, щоб лжесвідчити і заробляти собі кримінальну статтю за приховування злочинця", - зазначає Казанський.

За словами цих свідків, поліція їх на допит наразі не викликала.

"З якої причини це сталося - не ясно. Але все виглядає так, ніби поліція зацікавлена в тому, щоб повісити злочин на Новікова, замість того, щоб знайти реального злочинця. Тому в суді не було ключових свідків у його справі", - резюмує блогер.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.

Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.

Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.

3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.

Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.

Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.

Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.

6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.