Ключові вулиці Донецька назвуть на честь загиблих героїв, - Парубій

Нардеп Рябчин заявив, що вулиця Постишева в Донецьку буде перейменовано на вулицю Дмитра Чернявського

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що після повернення Донецька під контроль України його центральні вулиці будуть названі в честь загиблих бійців АТО.

Про це Парубій сказав після хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на Донбасі, ініційованої нардепом Олексієм Рябчином ("Батьківщина").

Рябчин перед хвилиною мовчання говорив, що Україна поверне контроль над Кримом і Донбасом, проведе процес реінтеграції, а вулиця Постишева в Донецьку буде перейменовано на вулицю Дмитра Чернявського.

"Ми звільнимо Донецьк, Луганськ і Крим. Я повністю підтримую вашу позицію, що у вільному Донецьку ключові вулиці назвемо іменами героїв, які полягли в боротьбі за українську незалежність проти російського агресора", - відреагував на слова нардепа Парубій.

Нагадаємо, що "виконувач обов'язків голови" так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявляє про готовність вести прямі переговори з українською владою про врегулювання ситуації на Донбасі.