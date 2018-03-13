Ключові вулиці Донецька назвуть на честь загиблих героїв, - Парубій
Про це Парубій сказав після хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на Донбасі, ініційованої нардепом Олексієм Рябчином ("Батьківщина").
Рябчин перед хвилиною мовчання говорив, що Україна поверне контроль над Кримом і Донбасом, проведе процес реінтеграції, а вулиця Постишева в Донецьку буде перейменовано на вулицю Дмитра Чернявського.
"Ми звільнимо Донецьк, Луганськ і Крим. Я повністю підтримую вашу позицію, що у вільному Донецьку ключові вулиці назвемо іменами героїв, які полягли в боротьбі за українську незалежність проти російського агресора", - відреагував на слова нардепа Парубій.
Нагадаємо, що "виконувач обов'язків голови" так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявляє про готовність вести прямі переговори з українською владою про врегулювання ситуації на Донбасі.
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