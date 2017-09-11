Ключовий півзахисник Динамо вирішив відкласти операцію, щоб дограти як мінімум до зимової перерви

Віталію Буяльському не треба було термінове хірургічне втручання

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський збирається дограти матчі, що залишилися в цьому році, а в зимову перерву може перенести операцію на гомілкостопі.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Повідомляється, що Буяльський пройшов консультацію в Німеччині, де лікарі зробили висновок, що термінова операція гравцеві не потрібна і він може продовжити виступи.

Сам півзахисник може перенести операцію під час зимової перерви, щоб зіграти в Лізі Європи, і відновитися до другої частини сезону. Але якщо не виникне ніяких ускладнень, гравець хоче дочекатися річної перерви, щоб спокійно відновитися до наступного сезону.

Буяльський вже повернувся до Києва, де незабаром відновить тренування.

Напередодні Динамо втратило Сергія Сидорчука на п'ять місяців - гравцеві провели операцію на колінном суглобі.

Нагадаємо, що Динамо забезпечило собі єврокубкову весну, здобувши перемогу над Янг Бойз.