Ключовий півзахисник збірної України пропустить матч проти збірної Словаччини

Багато гравців збірної травмувалися прямо перед матчем

Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко отримав травму, і не зможе зіграти в матчі проти збірної Словаччини.

Про це повідомляє FootballHub.

Про це під час прес-конференції окремо згадав тренер національної збірної Андрій Шевченко.

Також збірній не допоможуть Віталій Буяльський та Денис Гармаш, які травмувались в поєдинку проти Ворскли.

На їх місце тренерський штаб викликав півзахисника ПАОК Євгена Шахова та хавбека Маріуполя В'ячеслава Танковського.

Раніше на тривалий термін травмувався Сергій Сидорчук.

Також стало відомо, що Артем Кравець травмований до кінця сезону.

Нагадаємо, товариський матч між командами України ти Словаччини відбудеться у Львові на стадіоні "Арена Львів" 10 листопада.