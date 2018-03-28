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КМДА: кожен столичний ТРЦ має недоліки в системі пожежної безпеки

Відомство планує домогтися усунення порушень
Недоліки в питаннях пожежно-техногенної безпеки є в кожному торгово-розважальному центрі Києва.
КМДА: кожен столичний ТРЦ має недоліки в системі пожежної безпеки Фото: prochepetsk.ru

Про це повідомив начальник управління Київської міської державної адміністрації з питань надзвичайних ситуацій Роман Ткачук, пише "Радіо Свобода".

За час дії мораторію на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності почастішали випадки пожеж, у тому числі у ресторанах та торгово-розважальних центрах, зазначили в КМДА.

"Наше завдання – домогтися від власників повного усунення цих порушень. В іншому випадку, ми вже обговорювали це питання з мером, інформація передаватиметься правоохоронцям. Тоді через суд будемо домагатися обмеження роботи ТРЦ до повного усунення проблем", – заявив Ткачук.

Нагадаємо, 27 березня Київська влада вирішила перевірити всі столичні торгово-розважальні центри, комплекси й інші заклади масового перебування людей, щоб уникнути повторення трагедії, яка сталася в російському місті Кемерово.

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