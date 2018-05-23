КМДА легалізувала забудови Войцеховського

За нову програму проголосували 65 депутатів, повідомляє кореспондентка Громадського.

Термін дії попередньої програми завершився у грудні 2017, відтоді процес затвердження Детальних планів території заблокований.

А виділити землю ошуканим інвесторам місто не може, оскільки потрібно попередньо затвердити ДПТ .

Депутати від "Самопомочі" та "Свободи" намагалися блокувати проект, зазначивши, що пропонована програма передбачає затвердження 93 ДПТ, частина яких суперечить генеральному плану території. Вони пропонували затвердити окремі плани для житлових комплексів ошуканих інвесторів, а в подальшому ухвалити новий генеральний план території, котрий пройде відповідні комісії та експертизи. І вже потім, згідно нового генплану та плану зонування територій, ухвалювати ДПТ.

Войцеховський був затриманий 15 липня за підозрою в ухилянні від сплати податків та створенні ОЗУ.

У ГПУ повідомляли, що він разом з учасниками злочинного угруповання в 2004-2013 роках придбав частки в статутних капіталах 12 підприємств (у 2014 році ці частки переоформлені на підставних осіб). З допомогою зазначених підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об'єктів, яке триває без дозвільних документів і пов'язане з привласненням коштів інвесторів.

Зазначимо, що ЗМІ називають Анатолія Войцеховського сполучною ланкою між 63-а компаніями, що входять у так звану "Укогруп", яка будує у столиці близько 40 житлових комплексів на самовільно зайнятих земельних ділянках. Сама група мала ознаки фінансової піраміди і проіснувала майже 10 років, за деякими даними завдяки зв'язкам у прокуратурі. За даними КМДА, кількість інвесторів, які так і не зможуть стати законними власниками квартир – близько десяти тисяч осіб, що в 6 разів більше сумно відомої афери "Еліта-Центр".

За даними радника мера Києва Павла Рябікіна, компанії Войцеховського "Сіті Груп" та "Укогруп" ведуть забудову 42 масштабних проектів, фактично без дозвільних документів.

Серед них – ЖК "Перлина Троещини", ЖК "Мозаїка", ЖК "Затишний", ЖК "Сосновий бір", ЖК "Східна брама", ЖК "Молодіжна ініціатива", ЖК "Печерський Бастіон", ЖК "Родинний затишок", ЖК "Флагман", ЖК "Мега-Сіті", ЖК "Стародарницький", ЖК "Совські ставки", ЖК "Синьоозерний", ЖК "Маргарита", ЖК "Шевченківський квартал", ЖК "Перспектива", ЖК "Кузьминський" та інші.