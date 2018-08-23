КМДА має намір реконструювати міст Патона

Київська міська державна адміністрація проведе роботи з реконструкції мосту Патона спільно з Інститутом електрозварювання ім. Патона.

Міст потребує капітального ремонту через незворотні процеси корозії внаслідок тривалої експлуатації на металоконструкціях і металевих поперечних балках, повідомляється на сайті КМДА.

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради на 2018 рік", який передбачає виділення 4 млн гривень на проведення спеціального комплексного обстеження конструкції мосту. За його результатами буде визначено обсяг необхідних робіт і розроблено проект майбутньої реконструкції.

Зазначається, що департамент транспортної інфраструктури КМДА і комунальна корпорація "Київавтодор" будуть враховувати рекомендації та напрацювання Інституту ім. Патона на всіх етапах робіт.

Проект почнуть розробляти поточного року.

Нагадаємо, міст Патона через Дніпро був зданий в експлуатацію 1953 року і був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включаючи й монтажні, виконані за допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

Реконструювали його тільки один раз - 2004 року, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді ремонтні роботи відбувалися тільки на невеликих ділянках моста.

У червні "Київавтодор" обмежував рух транспорту по одній смузі мосту Патона для ремонту монолітної залізобетонної плити прогонової споруди.

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Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Ппочаток активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві переносли на невизначений термін, оскільки Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.

Однак, з 18 серпня перекрито рух транспорту на Шулявському мосту через реконструкцію