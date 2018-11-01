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КМДА оприлюднила адреси, де можна здати ялинки на переробку

Пункти збору новорічних ялинок відкриють у п'ятницю, 12 січня
У Києві відкриють 10 пунктів прийому вічнозелених дерев на переробку.
КМДА оприлюднила адреси, де можна здати ялинки на переробку Фото: Facebook Сергій Григор'єв

Список адрес з'явився на сайті Київської міської державної адміністрації.

10 пунктів збору новорічних ялинок відкриють у п'ятницю, 12 січня. Зібрані ялинки перероблять на тріски та використають для мульчування лунок кущів і дерев. Пункти працюватимуть до 1 лютого. 

Дерева можна буде здати за адресами:

Вул. Тростянецька, 58-А;

Просп. Визволителів, 6;

Вул. Електротехнічна, 26;

Просп. С. Бандери, 26-А;

Вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район);

Залізничне шосе, 61;

Пров. Герцена, 6;

Просп. Голосіївський, 87-Г;

Вул. Новопольова, 95;

Вул. Бетховена, 8;

Відомо, що минулого року населення столиці здало понад 5 тисяч ялинок для утилізації. 

Нагадаємо, на ліквідацію непроданих ялинок на офіційних торгових майданчиках в Києві витратять більше 300 тисяч гривень.

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11 01 2018 12:54
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