КМДА оприлюднила адреси, де можна здати ялинки на переробку

У Києві відкриють 10 пунктів прийому вічнозелених дерев на переробку.

Список адрес з'явився на сайті Київської міської державної адміністрації.

10 пунктів збору новорічних ялинок відкриють у п'ятницю, 12 січня. Зібрані ялинки перероблять на тріски та використають для мульчування лунок кущів і дерев. Пункти працюватимуть до 1 лютого.

Дерева можна буде здати за адресами:

Вул. Тростянецька, 58-А;

Просп. Визволителів, 6;

Вул. Електротехнічна, 26;

Просп. С. Бандери, 26-А;

Вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район);

Залізничне шосе, 61;

Пров. Герцена, 6;

Просп. Голосіївський, 87-Г;

Вул. Новопольова, 95;

Вул. Бетховена, 8;

Відомо, що минулого року населення столиці здало понад 5 тисяч ялинок для утилізації.

Нагадаємо, на ліквідацію непроданих ялинок на офіційних торгових майданчиках в Києві витратять більше 300 тисяч гривень.