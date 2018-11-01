КМДА оприлюднила адреси, де можна здати ялинки на переробку
Список адрес з'явився на сайті Київської міської державної адміністрації.
10 пунктів збору новорічних ялинок відкриють у п'ятницю, 12 січня. Зібрані ялинки перероблять на тріски та використають для мульчування лунок кущів і дерев. Пункти працюватимуть до 1 лютого.
Дерева можна буде здати за адресами:
Вул. Тростянецька, 58-А;
Просп. Визволителів, 6;
Вул. Електротехнічна, 26;
Просп. С. Бандери, 26-А;
Вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район);
Залізничне шосе, 61;
Пров. Герцена, 6;
Просп. Голосіївський, 87-Г;
Вул. Новопольова, 95;
Вул. Бетховена, 8;
Відомо, що минулого року населення столиці здало понад 5 тисяч ялинок для утилізації.
Нагадаємо, на ліквідацію непроданих ялинок на офіційних торгових майданчиках в Києві витратять більше 300 тисяч гривень.
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