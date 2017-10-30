КМДА створила комісію для оцінки подарунків, отриманих на офіційних заходах
"КМДА прийняла оновлений порядок прийому, зберігання і обліку подарунків, отриманих під час офіційних заходів. Оцінювати вартість, можливість використання, визначати місце і термін зберігання подарунків буде спеціальна комісія", - повідомляє сайт КМДА.
Положення про комісію та її склад затверджено розпорядженням КМДА від 26 жовтня.
Відзначають, що основними завданнями комісії є оцінка вартості подарунків, вирішення питання можливості їх використання, визначення терміну зберігання подарунків, отриманих мером, уповноваженими особами КМДА як подарунків територіальній громаді або КМДА.
"Розпорядження підготовлено відповідно до вимог ч. 3 ст. 23 закону "Про запобігання корупції", а також Порядку передачі подарунків, отриманих як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вiд 16 листопада 2011 року №1195", - наголошено в повідомленні.
Нагадаємо, що головний спеціаліст режимно-секретного сектору Управління регулювання діяльності державної авіації України (УРДДАУ), що належить до структури Міністерства оборони, Людмила Недашківська отримала в подарунок від свого батька квартиру в Києві площею майже 100 квадратних метрів.
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