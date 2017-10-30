КМДА створила комісію для оцінки подарунків, отриманих на офіційних заходах

Положення про комісію та її склад затверджено розпорядженням КМДА від 26 жовтня

Київська міська державна адміністрація створила комісію для оцінки подарунків, отриманих під час офіційних заходів.

"КМДА прийняла оновлений порядок прийому, зберігання і обліку подарунків, отриманих під час офіційних заходів. Оцінювати вартість, можливість використання, визначати місце і термін зберігання подарунків буде спеціальна комісія", - повідомляє сайт КМДА.

Положення про комісію та її склад затверджено розпорядженням КМДА від 26 жовтня.

Відзначають, що основними завданнями комісії є оцінка вартості подарунків, вирішення питання можливості їх використання, визначення терміну зберігання подарунків, отриманих мером, уповноваженими особами КМДА як подарунків територіальній громаді або КМДА.

"Розпорядження підготовлено відповідно до вимог ч. 3 ст. 23 закону "Про запобігання корупції", а також Порядку передачі подарунків, отриманих як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України вiд 16 листопада 2011 року №1195", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, що головний спеціаліст режимно-секретного сектору Управління регулювання діяльності державної авіації України (УРДДАУ), що належить до структури Міністерства оборони, Людмила Недашківська отримала в подарунок від свого батька квартиру в Києві площею майже 100 квадратних метрів.