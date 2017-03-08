В будинках мешканців, які перекривали Харківське шосе, відновлять електропостачання

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що київська влада і мешканці так званих будинків Войцехівського досягли консенсусу та розробили план дій задля уникнення кризових ситуацій.

Наразі електропостачання в проблемних будинках відновлюється, - повідомляє прес-служба КМДА.

"Однак протягом найближчого часу міська влада спільно з активами та представниками будинкових громад повинні вирішити проблемні питання отримання будинками технічних умов. Також на порядку денному – реструктуризація боргів за послуги водо- і електропостачання та, водночас, визначення структури цих боргів. Адже зараз облік ведеться за єдиним приладом обліку на всі 7 будинків. Треба з’ясувати, хто саме має борг", - зазначив Пантелеєв.