В будинках мешканців, які перекривали Харківське шосе, відновлять електропостачання
Наразі електропостачання в проблемних будинках відновлюється, - повідомляє прес-служба КМДА.
"Однак протягом найближчого часу міська влада спільно з активами та представниками будинкових громад повинні вирішити проблемні питання отримання будинками технічних умов. Також на порядку денному – реструктуризація боргів за послуги водо- і електропостачання та, водночас, визначення структури цих боргів. Адже зараз облік ведеться за єдиним приладом обліку на всі 7 будинків. Треба з’ясувати, хто саме має борг", - зазначив Пантелеєв.
Нагадаємо, Харківське шосе у Києві було перекрито увечері 2 серпня від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв'язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.
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