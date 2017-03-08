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В будинках мешканців, які перекривали Харківське шосе, відновлять електропостачання

Пантелеєв розповів до досягнення консенсусу з мешканцями так званих будинків Войцеховського
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що київська влада і мешканці так званих будинків Войцехівського досягли консенсусу та розробили план дій задля уникнення кризових ситуацій.
В будинках мешканців, які перекривали Харківське шосе, відновлять електропостачання Фото: kievcity.gov.ua/

Наразі електропостачання в проблемних будинках відновлюється, - повідомляє прес-служба КМДА.

"Однак протягом найближчого часу міська влада спільно з активами та представниками будинкових громад повинні вирішити проблемні питання отримання будинками технічних умов. Також на порядку денному – реструктуризація боргів за послуги водо- і електропостачання та, водночас, визначення структури цих боргів. Адже зараз облік ведеться за єдиним приладом обліку на всі 7 будинків. Треба з’ясувати, хто саме має борг", - зазначив Пантелеєв.

Нагадаємо,  Харківське шосе у Києві було перекрито увечері 2 серпня від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв'язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.

 

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03 08 2017 16:17
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