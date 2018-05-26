КМДА заборонила вішати банер з Олегом Сенцовим на Будинку кіно

Представник Управління з питань реклами КМДА назвав банер із зображенням Олега Сенцова на Будинку кіно політичним та змусив активістів його зняти.

Про це розповів один з активістів, актор Євген Черников.

"Ми надрукували банер і домовилися з Будинком кіно розмістити його на балконі, що ми і зробили. Через годину до нас підійшов представник управління з питань реклами Олег Шмагалов і сказав, що банер має політичний характер і його потрібно зняти, інакше Дому кіно загрожує штраф в розмірі 49 тис. грн", – цитує Черникова "Громадське радіо".

Активісти банер зняли.

Як повідомили згодом учасники спільноти "Свободу кримським в'язням Сенцову та Кольченку", банер повернули на будівлю.

"Ситуацію вдалося таки вирішити. І банер знову повісили назад. Тож він висить. Але основна кількість тих іноземних уболівальників, які могли побачити банер у час перед матчем – його не побачили. Дуже хочеться почути пояснення від мера Кличко і Київської міської державної адміністрації, з яких причин було перешкоджено донесенню до них інформації про голодування Олега Сенцова", – зазначили у спільноті.

Англомовний банер сьогодні за домовленістю з адміністрацією Будинку кіно у 15:00 на балконі будівлі вивісила ініціативна група кіномитців та активістів. Одна з цілей банера – привернути увагу іноземних вболівальників до голодування Олега Сенцова.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня під будівлею посольства Російської Федерації відбулася акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує, та інших в'язнів Кремля.