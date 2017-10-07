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КНДР будує гірськолижний курорт біля кордону з Китаєм, - ЗМІ

Нова гірськолижна траса з'явиться поруч з містом Канге в провінції Чаган
Північна Корея почала зведення ще одного великого об'єкта, який буде знаходитися приблизно в 50 кілометрах від кордону з Китаєм.
КНДР будує гірськолижний курорт біля кордону з Китаєм, - ЗМІ Фото: АFP

За інформацією північнокорейського інтернет-порталу "Аріран-Меарі", нова гірськолижна траса з'явиться поруч з містом Канге в провінції Чаган. Видання стверджує, що журналістам вдалося відвідати будмайданчик, але при цьому фотографії не прикріпили, пише "Российская газета".

За словами Мун Чхан Сіка, який керує будівництвом, під комплекс відведено близько 50 тисяч квадратних метрів, де будуть два схили, оглядовий павільйон, центри обслуговування і парковка. Один з схилів буде призначений для катання початківців, а інший - для досвідчених любителів гірських лиж. З павільйону, який буде розташований на вершині однієї з трас, буде відкриватися мальовничий вид на околиці.

За словами будівельників, вони мають намір підготуватися до можливої ​​нестачі снігу, так як зими в цих краях холодні, але часто спостерігається дефіцит опадів. Для цих періодів планується задіяти установки по створенню штучного снігу.

Інтернет-видання NK News підкреслює, що портал "Аріран-Меарі" не публікує фотографій з будівництва, а отримані з супутника знімки поки не показують жодних ознак великого будівництва.

Нагадаємо, що в 2013 році в провінції Канвон в 20 кілометрах від міста Вонсан почав роботу перший північнокорейський гірськолижний курорт "Масик". Об'єкт був зведений за особистою вказівкою Кім Чен Ина, який кілька разів відвідував будівництво.

Відповідно до думки зарубіжних експертів, Масик зведений на рівні міжнародних стандартів. Не виключено, що він підходить для проведення міжнародних змагань найвищого рівня, включаючи Олімпіаду, але для цього об'єкт повинен бути відповідним чином сертифікований фахівцями міжнародних спортивних організацій.

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10 07 2017 12:37
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