КНДР готується до чергових ядерних випробувань, - ЗМІ

Північна Корея, на яку США наклали санкції через запуски ракет, готує чергове ядерне випробування.

Дані супутників вказують на активність в районі ядерного полігону Пхунгері в Північній Кореї, що може свідчити про підготовку Пхеньяном шостого ядерного випробування, повідомляє "Еспресо" з посиланням на сайт 38 North Інституту США і Кореї при американському університеті Джонса Хопкінса.

"Особливості цієї діяльності посилюють думку, що Північна Корея продовжує готувати тунелі біля північного порталу для майбутнього ядерного випробування. Передбачається, що в Пхунгері можна провести шосте ядерне випробування без зволікання, як тільки будуть розміщені ядерний пристрій і пов'язана з ним апаратура управління", - йдеться в повідомленні.

На полігоні відмічено переміщення обладнання і матеріалів з складської зони в підсобні приміщення і в тунель.

Проаналізовані експертами комерційні супутникові знімки датуються 7 березня.

Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.

Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Зазначимо, що Євросоюз закликав КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити змістовний діалог з міжнародним співтовариством.