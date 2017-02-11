ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічна Корея, можливо, проведе нове випробування ракети, оскільки було помічено значну активність на її науково-дослідних базах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КНДР готується провести нове випробування ракети, - розвідка
Випробовування може бути потужнішим за попереднє
Фото: The Associated Press
За даними агентів Південної Кореї, полігон для проведення ядерних випробувань на північному заході країни Пунгері ("Punggye-ri") може бути пошкоджений через шосте та найбільше ядерне випробування, проведене у вересні цього року, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила рішення про введення нових санкційних обмежень проти КНДР.
Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, американський президент хоче продовжувати працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, однак до "падіння першої бомби".
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02 11 2017 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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