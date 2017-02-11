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КНДР готується провести нове випробування ракети, - розвідка

Випробовування може бути потужнішим за попереднє
Північна Корея, можливо, проведе нове випробування ракети, оскільки було помічено значну активність на її науково-дослідних базах.
КНДР готується провести нове випробування ракети, - розвідка Фото: The Associated Press

За даними агентів Південної Кореї, полігон для проведення ядерних випробувань на північному заході країни Пунгері ("Punggye-ri") може бути пошкоджений через шосте та найбільше ядерне випробування, проведене у вересні цього року, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила рішення про введення нових санкційних обмежень проти КНДР.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, американський президент хоче продовжувати працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, однак до "падіння першої бомби".

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02 11 2017 13:57
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