КНДР і Південна Корея домовились про завершення 70-річної війни

Кім Чен Ин та Мун Чже Ін заявили, що наступного місяця вони проведуть військові переговори і будуть домагатися "поетапного роззброєння", не надавши більш детальної інформації

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Південної Кореї Мун Чже Ін домовилися закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Північна та Південна Кореї технічно залишаються у стані війни, оскільки війна 1950-1953 років закінчилася укладенням перемир’я, а не мирного договору, повідомляє Bloomberg News.

Домовленості завершити війну лідери досягнули під час історичного саміту у п’ятницю, який вони проводять у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни, і на якому вони підписали відповідну декларацію.

Кім Чен Ин та Мун Чже Ін заявили, що наступного місяця вони проведуть військові переговори і будуть домагатися "поетапного роззброєння", не надавши більш детальної інформації.

Вони оголосили, що планують формально проголосити резолюцію про завершення війни і перетворити нинішнє перемир'я в мирний договір до кінця року. Обидві сторони "підтвердили свою спільну мету без'ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації".

"Південна і Північна Корея домовилися докласти зусиль для забезпечення підтримки і співпраці міжнародного співтовариства у справі денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі.

Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.

"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN.

"Ми зможемо насолоджуватися миром і процвітанням на Корейському півострові, не боячись війни", - додав Кім Чен Ин.

Нагадаємо, що в п'ятницю вранці, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні.