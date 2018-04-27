КНДР і Південна Корея домовились про завершення 70-річної війни
Північна та Південна Кореї технічно залишаються у стані війни, оскільки війна 1950-1953 років закінчилася укладенням перемир’я, а не мирного договору, повідомляє Bloomberg News.
Домовленості завершити війну лідери досягнули під час історичного саміту у п’ятницю, який вони проводять у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни, і на якому вони підписали відповідну декларацію.
Кім Чен Ин та Мун Чже Ін заявили, що наступного місяця вони проведуть військові переговори і будуть домагатися "поетапного роззброєння", не надавши більш детальної інформації.
Вони оголосили, що планують формально проголосити резолюцію про завершення війни і перетворити нинішнє перемир'я в мирний договір до кінця року. Обидві сторони "підтвердили свою спільну мету без'ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації".
"Південна і Північна Корея домовилися докласти зусиль для забезпечення підтримки і співпраці міжнародного співтовариства у справі денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в заяві за підсумками зустрічі.
Стоячи поруч з главою Південної Кореї, Кім Чен Ин звернувся до міжнародних ЗМІ, заявивши, що дві Кореї - це єдиний народ, який повинен працювати разом задля возз'єднання.
"Ми не ті люди, які повинні протистояти один одному ... ми повинні жити в єдності. Ми довго чекали, коли цей момент трапиться. Всі ми", - цитує лідера КНДР CNN.
"Ми зможемо насолоджуватися миром і процвітанням на Корейському півострові, не боячись війни", - додав Кім Чен Ин.
Нагадаємо, що в п'ятницю вранці, 27 квітня, глава КНДР Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у деміталізірованной зоні.
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