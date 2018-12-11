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КНДР і Південна Корея почали знесення прикордонних постів

Раніше звідти були відведені солдати і військова техніка
Північна і Південна Корея приступили до демонтажу 20 постів, розташованих на укріпленому кордоні між двома країнами.
КНДР і Південна Корея почали знесення прикордонних постів Фото: з відкритих джерел

Тим самим обидві корейські держави виконують угоду, укладену в кінці жовтня своїми воєначальниками, повідомило південнокорейське агентство "Рьонхап", інформує DW.

Вона передбачає, що в демілітаризованій буферній зоні з кожного боку кордону буде знесено по 10 прикордонних постів, ще по одному посту там залишиться.

За даними "Рьонхап", КНДР містить близько 160 прикордонних постів уздовж решти 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація їх усіх.

Єдиним місцем на корейсько-корейському кордоні, де солдати обох країн стоять безпосередньо один проти одного, є прикордонне село Пханмунджом, де проводяться переговори з питань, що стосуються двох країн Корейського півострова.

Після відведення озброєння і знесення вартових постів там залишаються по 35 неозброєних представників кожної із сторін.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну собак рідкісної породи пхунсан.

Також, президент Південної Кореї Мун Чже Ін у суботу, 11 листопада, як жест дружби надіслав 200 тонн мандаринів до Північної Кореї.

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12 11 2018 09:28
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