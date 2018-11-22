КНДР і Південну Корею з'єднали дорогою вперше за 14 років
Ця ґрунтова дорога повністю розташована в демілітаризованій зоні, що розділяє Південну і Північну Кореї. Вона буде використовуватися для спільних майбутніх операцій з пошуку останків людей, які загинули в Корейській війні 1950-1953 роках, повідомляє AFP з посиланням на міноборони Південної Кореї у четвер, 22 листопада.
Реконструкція цієї дороги є одним з кроків, про які було домовлено на міжкорейській зустрічі на вищому рівні в Пхеньяні у вересні між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.
На зустрічі також, зокрема, було досягнуто домовленостей про знесення бункерів і вилучення зброї з прикордонного міста Пханмунджом.
Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну собак рідкісної породи пхунсан.
Також, президент Південної Кореї Мун Чже Ін у суботу, 11 листопада, як жест дружби надіслав 200 тонн мандаринів до Північної Кореї.
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