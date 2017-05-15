У КНДР заявляють, що балістична ракета держави може переносити ядерні боєголовки

Спеціаліст з аерокосмічної техніки Джон Шилінг зауважив, що це може стати суттєвим кроком (КНДР, - ред.) вперед у розробці міжконтинентальної балістичної ракети

Влада Північної Кореї каже, що нова балістична ракета держави здатна переносити важкі ядерні боєголовки.

Останній запуск ракети Hwasong-12, що відбувся 14 травня, був найбільш вдалим через те, що вона подолала найбільшу відстань, ніж попередні ракети КНДР, - повідомляє видання The Associated Press.

Спеціаліст з аерокосмічної техніки Джон Шилінг зауважив, що Hwasong-12 продемонструвала здатність вдарити по базі США на Гуамі в Тихому океані, якщо буде потреба.

"Це може стати суттєвим кроком (КНДР, - ред.) вперед у розробці міжконтинентальної балістичної ракети", - наголосив Шилінг.

Нагадаємо, влада Північної Кореї оголосила про вдалий запуск балістичної ракети середньої дальності типу "земля-земля".

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній під час запуску, зауважив, що США не повинні недооцінювати державу.

"Материковий і тихоокеанський регіони діяльності США знаходиться в зоні прицільного удару КНДР, Корея має потужні засоби для удару у відповідь", - цитуються його слова у звіті щодо запуску ракети.

Раніше в НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.