ПОЛІТИКА НОВИНИПівнічна Корея в неділю засудила нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
КНДР називає нові санкції США "актом війни"
"США принесли загрозу війни на Корейський півострів"
Кім Чен Ин. Фото: EPA/UPG
Про це йдеться в заяві північнокорейської державної агенції KCNA, повідомляє Reuters. КНДР вважає будь-які обмеження проти неї "актом війни".
"Дві Кореї співпрацювали разом, і Олімпіада пройшла успішно. Але США принесли загрозу війни на Корейський півострів з широкомасштабними новими санкціями проти КНДР перед церемонією закриття Олімпіади", - повідомляє північнокорейське агентство, посилаючись на слова міністра закордонних справ.
Нагадаємо, що Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.
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