КНДР називає нові санкції США "актом війни" "США принесли загрозу війни на Корейський півострів"

Північна Корея в неділю засудила нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.

Кім Чен Ин. Фото: EPA/UPG

Про це йдеться в заяві північнокорейської державної агенції KCNA, повідомляє Reuters. КНДР вважає будь-які обмеження проти неї "актом війни". "Дві Кореї співпрацювали разом, і Олімпіада пройшла успішно. Але США принесли загрозу війни на Корейський півострів з широкомасштабними новими санкціями проти КНДР перед церемонією закриття Олімпіади", - повідомляє північнокорейське агентство, посилаючись на слова міністра закордонних справ. Нагадаємо, що Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

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