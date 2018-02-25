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КНДР називає нові санкції США "актом війни"

"США принесли загрозу війни на Корейський півострів"
Північна Корея в неділю засудила нові санкції США проти КНДР, звинувативши Вашингтон у спробі підірвати поліпшення міжкорейських відносин під час зимових Олімпійських ігор.
КНДР називає нові санкції США "актом війни" Кім Чен Ин. Фото: EPA/UPG

Про це йдеться в заяві північнокорейської державної агенції KCNA, повідомляє Reuters. КНДР вважає будь-які обмеження проти неї "актом війни".

"Дві Кореї співпрацювали разом, і Олімпіада пройшла успішно. Але США принесли загрозу війни на Корейський півострів з широкомасштабними новими санкціями проти КНДР перед церемонією закриття Олімпіади", - повідомляє північнокорейське агентство, посилаючись на слова міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

 

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25 02 2018 15:52
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