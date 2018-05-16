КНДР не будуть відмовлятися від ядерної програми в обмін на торгівлю з США

Раніше Північна Корея скасувала заплановані переговори на високому рівні з Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеула і Вашингтона

Північна Корея заявила, що не стане брати участь в економічній торгівлі з США в обмін на відмову від ядерної програми.

"Північна Корея заявляє, що ніколи не братиме участі в економічній торгівлі з США в обмін на відмову від своєї ядерної програми", - посилаючись на державне інформаційне агентство КНДР, повідомляє Reuters.

Раніше Північна Корея скасувала заплановані переговори на високому рівні з Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеула і Вашингтона.

Планувалося, що на переговорах мова йтиме про подальші заходи, які обговорювалися на попередньому саміті між лідерами обох країн.

Крім того, Північна Корея пригрозила скасувати заплановані переговори лідера країни Кім Чен Ина з американським президентом Дональдом Трампом, заплановані на 12 червня у Сингапурі.

Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.

Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.