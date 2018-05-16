КНДР не будуть відмовлятися від ядерної програми в обмін на торгівлю з США
"Північна Корея заявляє, що ніколи не братиме участі в економічній торгівлі з США в обмін на відмову від своєї ядерної програми", - посилаючись на державне інформаційне агентство КНДР, повідомляє Reuters.
Раніше Північна Корея скасувала заплановані переговори на високому рівні з Південною Кореєю через проведення спільних військових навчань Сеула і Вашингтона.
Планувалося, що на переговорах мова йтиме про подальші заходи, які обговорювалися на попередньому саміті між лідерами обох країн.
Крім того, Північна Корея пригрозила скасувати заплановані переговори лідера країни Кім Чен Ина з американським президентом Дональдом Трампом, заплановані на 12 червня у Сингапурі.
Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.
Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою"Ми розуміємо, що існують тисячі державних службовців, які стали об’єктами антикорупційних розслідувань і вони можуть бути незадоволеними нашою діяльністю. Так, ворогів багато. Ми постійно готові, що буде якась нова атака, але ми будемо відбиватися"