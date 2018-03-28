КНДР очікує від США та Південної Кореї "атмосфери миру та стабільності"

Керівник КНДР Кім Чен Ин відвідав Пекін та провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Китайське інформагентство "Сіньхуа" повідомило, що переговори відбулися кілька днів тому та були "успішними".

Кім Чен Ин зазначив на переговорах, що КНДР готова відмовитися від ядерної зброї, але за деяких умов.

"Питання денуклеаризації Корейського півострова може бути вирішено, якщо Південна Корея та США відреагують на наші зусилля з доброю волею, створять атмосферу миру та стабільності, здійснивши прогресивні та одночасні заходи для розбудови миру", - наголосив лідер Північної Кореї.

Чутки про зустріч Кім Чен Ина та Сі Цзіньпіна ходили вже кілька днів, оскільки місцеві мешканці помітили у Пекіні потяг, на якому пересувався батько Кім Чен Ина - Кім Чен Ір.

Але лише у середу Китай та КНДР офіційно підтвердили інформацію про зустріч двох лідерів.

Це був перший закордонний візит лідера Північної Кореї після його приходу до влади 2011 року.

Зустріч у Пекіні вважається значним кроком у підготовці КНДР до переговорів Кім Чен Ина з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у квітні та можливих переговорів з Дональдом Трампом у травні.

Північнокорейське інформагентство KCNA назвало візит Кім Чен Ина "важливою віхою" у відносинах між КНДР та Китаєм, які офіційно є союзниками. "Відносини (Китаю та КНДР. - Ред.) були надзвичайно напружені останні п'ять років. З точки зору Пекіна, це - візит, який мав відбутися якийсь час назад", - зазначив у коментарі BBC науковий співробітник Pacific Forum CSIS Андрей Абрагамян.

Нагадаємо, на початку березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з делегацією спецпосланців з Південної Кореї заявив, що прагне рішуче просувати питання національного возз'єднання.