Північна Корея підірвала свій єдиний ядерний полігон

Північна Корея в четвер демонтувала ядерний полігон "Пунгері".

За словами кореспондента британського телеканалу Sky News, якого запросили на церемонію закриття, на території полігону здійснили "величезний вибух".

"Був величезний вибух, пил посипався на нас, нас огорнула теплова хвиля. Було дуже гучно", - сказав журналіст телеканалу Том Чешир. Він додав, що журналісти спостерігали за вибухом з відстані приблизно 500 метрів.

Група іноземних журналістів, яка прибула в КНДР для висвітлення церемонії закриття полігону, напередодні вирушила на поїзді з міста Вонсан у бік розташування цього об'єкта. Серед журналістів - представники британських, російських, китайських, американських і південнокорейських ЗМІ.

"Пунгері" - найбільший полігон КНДР для випробування ядерної зброї. Уперше використаний 2006 року. Також випробування проводили у травні 2009 року, в лютому 2013 року, в січні і вересні 2016 року, у вересні 2017 року.

При цьому деякі експерти вважають, що закриття полігону не обов'язково слід вважати кроком до денуклеаризації. Північнокорейські вчені могли розробити потрібні технології, тому більше не потребують ядерних випробувань.

Глава КНДР Кім Чен Ин раніше оголосив про припинення з 21 квітня випробувань ядерної зброї і міжконтинентальних балістичних ракет. КНДР також зобов'язалася зупинити роботу ядерного полігону на півночі країни.

Заступник голови інституту ядерного озброєння КНДР Кан Кен Хо запевнив агентство РИА Новости, що після закриття Пхунгері в Північній Кореї не залишилося полігонів для проведення підземних ядерних випробувань, а відновлення вибухів на самому Пхунгері вже неможливе.

Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.

Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.