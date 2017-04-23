КНДР погрожує Австралії ядерним ударом

У США переконані, що мирна денукліарізація Корейського півострова досі можлива

У Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".

Північнокорейський МЗС запропонував Австралії "двічі подумати про наслідки", перш ніж "сліпо слідувати" політиці США, повідомляє ABC news.

"Якщо Австралія продовжить слідувати крокам США з ізоляції і придушення Північної Кореї ... це буде акт самогубства за допомогою ядерного удару стратегічних сил Північної Кореї", - йдеться в заяві.

Як відомо, віце-президент США Майк Пенс в рамках свого азіатського турне відвідав Австралію. Ядерна та ракетна програми КНДР стали однією з головних тем на переговорах Пенса з лідерами країн цього регіону.

За словами Пенса, мирна денукліарізація Корейського півострова досі можлива, оскільки Вашингтон налагоджує відносини з Пекіном.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп заявила, що програма зі створення ядерної зброї Північної Кореї становить серйозну загрозу для Австралії.

Раніше Північна Корея пригрозила, що буде продовжувати випробування ракет та робитиме це щотижня.

Варто відзначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.