КНДР погрожує США новими "подарунками"
"Я з гордістю кажу, що два дні тому, 3 вересня, КНДР успішно провела випробування водневої бомби для міжконтинентальної балістичної ракети в рамках свого плану побудувати стратегічну ядерну силу", - заявив у Женеві на Конференції з роззброєння посол КНДР в ООН Хан Ті Сон (Han Tae Song), - повідомляє Reuters.
"Останні заходи самооборони, вжиті в КНДР, є подарунковим набором, адресованим виключно США. Сполучені Штати отримають більше подарунків від моєї країни, поки вони покладаються на безрозсудні провокації та марні спроби чинити тиск на КНДР", - заявив північнокорейський посол.
Напередодні постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що Північна Корея напрошується на війну.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням водневої бомби.
Також постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що РБ ООН має прийняти "найсильніші санкції" щодо Північної Кореї. За її словами, лідер КНДР Кім Чен Ин напрошується на війну.
Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея 3 вересня повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.
Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.
Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.
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