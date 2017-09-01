КНДР погрожує запустити балістичні ракети в сторону США

У свою чергу міністр оборони США Еш Картер заявив, що країна готова збити будь-яку ракету, спрямовану на США чи союзника

Північна Корея заявила, що може запустити міжконтинентальну балістичну ракету "в будь-який час", навіть коли Пхеньян розглядає можливість майбутніх переговорів з новообраним президентом Дональдом Трампом.

Напруженість на Корейському півострові значно виросла коли лідер КНДР Кім Чен Ин сказав у новорічному зверненні, що країна була близька до тестування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР), здатної доставити ядерний заряд на континентальну частину США.

Також представники МЗС КНДР заявили, що США "повністю винні" у розвитку їхньої ракетної програми. Про це повідомляє CNN.

У свою чергу міністр оборони США Еш Картер заявив, що країна готова збити будь-яку ракету, спрямовану на США чи союзника.

Китай і Південна Корея засудили ракетні погрози Північної Кореї, і попередили, що випробування може призвести до подальших санкцій.

"Якщо Північна Корея не бере до уваги наше попередження і запускає МБР, вона зіткнеться з більш потужними і ретельними санкціями і тиском з боку міжнародної спільноти", - сказав представник міністерства оборони Південної Кореї Мун Санг-Гюн.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети, які створюються в КНДР, не зможуть досягти кордонів США.

4 жовтня американські військові зафіксували невдалий запуск балістичної ракети в КНДР. Ракета, імовірно, класу "Мусудан", була запущена в районі міста Кусонг на північному заході КНДР близько 6:33 за місцевим часом.