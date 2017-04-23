КНДР погрожує затопити американський авіаносець, щоб показати військову міць, - ЗМІ
"Наші революційні сили знаходяться в повній бойовій готовності, щоб потопити атомний авіаносець США одним ударом", - повідомляє Reuters з посиланням на газету правлячої Трудової партії КНДР.
При цьому в Північній Кореї порівняли американський авіаносець з "огрядною твариною" і підкреслили, що удар по ньому стане "наочним прикладом демонстрації могутності військових сил" КНДР.
Видання зазначило, що стаття з відповідною заявою була опублікована на третій сторінці газети правлячої Трудової партії КНДР після двосторінкового матеріалу про те, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин проінспектував свиноферму.
Як відомо, 23 квітня авіаносна група ВМС США, до складу якої входить атомний авіаносець "Карл Вінсон", приступила до навчань неподалік від берегів Корейського півострова. Разом з нею в навчаннях беруть участь кораблі японських ВМС.
Метою навчань є здійснення тиску на Північну Корею в умовах випробувань балістичних ракет.
Нагадаємо, що в Північній Кореї заявили, що готові завдати ядерного удару, якщо Австралія продовжить "сліпо слідувати лінії США".
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