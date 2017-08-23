КНДР показала епічне відео з погрозою ракетного удару по США

Пропагандистський сайт Північної Кореї оприлюднив відеоролик з погрозою завдати ракетних ударів по території Сполучених Штатів, заявивши, що час не на стороні Вашингтона.

Про це пише агентство Yonhap.

На майже 4-хвилинному відеоролику, опублікованому сайтом Uriminzokkiri, зображено запуск балістичних ракет Hwasong-12 по острову Гуам.

"Американці повинні жити з широко відкритими очима та вухами, вони будуть боятися вдень та вночі ракет Hwasong-12, не знаючи, коли вони будуть запущені. Вони будуть тремтіти", - йдеться у написах на відео.

Відео також містить кадри випробувань ракети, ймовірно, Scud-ER, а також вигляд Гуаму з космосу.

"Ми просто бажаємо, щоб політичні сили США думали двічі, щоб запобігти очевидному підсумку війни", - говорить інший заголовок під фотографією міністра оборони США Джеймса Меттіса.

Як відомо, між США та КНДР вже довгий час тримаються напружені відносини. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин неодноразово погрожував США. Він наказав армії завжди бути напоготові до ракетного удару, але уточнив, що спостерігатиме за діями Сполучених Штатів.

У відповідь Дональд Трамп пригрозив Північній Кореї військовими діями. "Військові рішення нині є цілковито підготовленими, зарядженими і знятими із запобіжника на той випадок, якщо Північна Корея поводитиметься немудро", - написав американський президент у мікроблозі в Twitter.

Нагадаємо, що після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю". У свою чергу в КНДР заявили про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.