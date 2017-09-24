КНДР поширює відео "знищення" літаків і авіаносця США
Відео починається з демонстрації фотографій виступу президента США Дональда Трампа перед американськими військовими і титрів корейською мовою, повідомляє "Українська правда".
Потім демонструються фотографії новітнього американського винищувача F-35, бомбардувальника B-1B і авіаносця USS Carl Vinson.
Після цього йдуть відеокадри реальних запусків північнокорейських ракет, які нібито збивають американські літаки. "Знищення" показано з використанням примітивної комп'ютерної графіки.
Авіаносець "знищується" однією ракетою, запущеною з підводного човна.
Відео з'явилося через декілька годин після того, як бомбардувальники ВПС США B-1B в супроводі винищувачів F-15C пролетіли над водами на схід від КНДР, наблизившись до північного кордону демілітаризованої зони.
Нагадаємо, що глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатахловами після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".
Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.
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