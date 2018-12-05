КНДР повідомила деталі закриття ядерного полігону
У суботу, 12 травня, таку інформацію міністерства закордонних справ країни повідомило державне північнокорейське інформагентство KCNA, пише Reuters.
Точна дата проведення церемонії закриття полігону залежатиме від погодних умов. Поки триває відповідна технічна підготовка до закриття, кажуть у Пхеньяні.
Північнокорейська влада пообіцяла присутність на церемонії обмеженої кількості журналістів з Південної Кореї, Китаю, Росії, США та Великобританії.
Усі тунелі об'єкта збираються підірвати. Також полігон більше не охоронятимуть і він не міститиме жодних потужностей для проведення ядерних досліджень.
Фото: apnews.com
Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.
Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.
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