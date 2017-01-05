КНДР повідомила про готовність до чергового ядерного випробування

Заходи КНДР для зміцнення ядерної сили до максимуму будуть здійснені послідовно у будь-який момент та в будь-якому місці згідно з рішенням верховного керівництва

Північна Корея заявила, що буде продовжувати ядерні випробування з метою зміцнення своїх ядерних сил до максимуму, та може здійснити такі випробування у будь-який момент та у будь-якому місці.

"Тепер, коли США посилили свій шантаж щодо санкцій і тиску на КНДР, виконуючи свою нову політику щодо КНДР, назвавши її політикою "максимального тиску та зобов'язань", КНДР прискорить в максимальному темпі заходи для зміцнення свого ядерного засобу залякування", - заявив представник МЗС Північної Кореї.

"Заходи КНДР для зміцнення ядерної сили до максимуму будуть здійснені послідовно у будь-який момент та в будь-якому місці згідно з рішенням верховного керівництва", - повідомляє Reuters з посиланням на офіційне інформаційне агентство КНДР KCNA.

Раніше КНДР погрожували затопити американський атомний підводний човен USS Мічиган, який прибув до Південної Кореї цього тижня.

Нагадаємо, атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня. За інформацією військових джерел Fox News, підводний човен прибув для перевірки корпусу і пізніше приєднається до ударної групи авіаносця USS Vinson для навчань в Японському морі.

Відтак, сьогодні, 1 травня Японія направила свій найбільший воєнний корабель, вертольотоносець "Ізумо", для супроводу американського авіаносця "Карл Вінсон" у поході до Корейського півострова.