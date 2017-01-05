КНДР повідомила про готовність до чергового ядерного випробування
"Тепер, коли США посилили свій шантаж щодо санкцій і тиску на КНДР, виконуючи свою нову політику щодо КНДР, назвавши її політикою "максимального тиску та зобов'язань", КНДР прискорить в максимальному темпі заходи для зміцнення свого ядерного засобу залякування", - заявив представник МЗС Північної Кореї.
"Заходи КНДР для зміцнення ядерної сили до максимуму будуть здійснені послідовно у будь-який момент та в будь-якому місці згідно з рішенням верховного керівництва", - повідомляє Reuters з посиланням на офіційне інформаційне агентство КНДР KCNA.
Раніше КНДР погрожували затопити американський атомний підводний човен USS Мічиган, який прибув до Південної Кореї цього тижня.
Нагадаємо, атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня. За інформацією військових джерел Fox News, підводний човен прибув для перевірки корпусу і пізніше приєднається до ударної групи авіаносця USS Vinson для навчань в Японському морі.
Відтак, сьогодні, 1 травня Японія направила свій найбільший воєнний корабель, вертольотоносець "Ізумо", для супроводу американського авіаносця "Карл Вінсон" у поході до Корейського півострова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану