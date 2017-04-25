КНДР провела масштабні артилерійські навчання, - ЗМІ

КНДР раніше погрожувала США та Австралії превентивним ядерним ударом

Північна Корея провела найбільші артилерійські навчання в районі порту Вонсан.

Про це повідомляє агентство Yonhap, інформує "Європейська правда".

Зазначається, що подібним чином КНДР відзначила 85-ту річницю з дня заснування армії.

Джерела припускають, що на навчаннях також був присутній лідер країни Кім Чен Ин.

Раніше в ЗМІ висловлювалися припущення, що в річницю заснування армії КНДР може піти на чергові ракетні випробування.

КНДР раніше погрожувала США та Австралії превентивним ядерним ударом.

Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.

Також Пхеньян пригрозив потопити американський авіаносець "Карл Вінсон" у складі авіаносної групи США, яку було відправлено американською адміністрацією до Корейського півострова.