Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

КНДР провела масштабні артилерійські навчання, - ЗМІ

КНДР раніше погрожувала США та Австралії превентивним ядерним ударом
Північна Корея провела найбільші артилерійські навчання в районі порту Вонсан.
КНДР провела масштабні артилерійські навчання, - ЗМІ Фото: AFP

Про це повідомляє агентство Yonhap, інформує "Європейська правда".

Зазначається, що подібним чином КНДР відзначила 85-ту річницю з дня заснування армії.

Джерела припускають, що на навчаннях також був присутній лідер країни Кім Чен Ин.

Раніше в ЗМІ висловлювалися припущення, що в річницю заснування армії КНДР може піти на чергові ракетні випробування.

КНДР раніше погрожувала США та Австралії превентивним ядерним ударом.

Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.

Також Пхеньян пригрозив потопити американський авіаносець "Карл Вінсон" у складі авіаносної групи США, яку було відправлено американською адміністрацією до Корейського півострова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2017 09:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.