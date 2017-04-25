КНДР провела масштабні артилерійські навчання, - ЗМІ
Про це повідомляє агентство Yonhap, інформує "Європейська правда".
Зазначається, що подібним чином КНДР відзначила 85-ту річницю з дня заснування армії.
Джерела припускають, що на навчаннях також був присутній лідер країни Кім Чен Ин.
Раніше в ЗМІ висловлювалися припущення, що в річницю заснування армії КНДР може піти на чергові ракетні випробування.
КНДР раніше погрожувала США та Австралії превентивним ядерним ударом.
Варто зазначити, що Північна Корея попередила, що ядерна війна може вибухнути "в будь-який момент", оскільки США "зловживають" своїми повноваженнями.
Також Пхеньян пригрозив потопити американський авіаносець "Карл Вінсон" у складі авіаносної групи США, яку було відправлено американською адміністрацією до Корейського півострова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану