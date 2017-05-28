КНДР провела випробування нової системи протиповітряної оборони

У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони.

За пробами спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Голова закликав КНДР запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб "знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі", - повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунені", — цитує агентство Кім Чен Ина.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки спрямовують третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" в західну частину Тихого океану з метою стримування і ракетних програм Північної Кореї

Раніше Білий дім опублікував заяву, згідно з якою лідери Японії і США погодилися посилити санкції проти Північної Кореї" в спробі запобігти подальшу роботу над північнокорейськими ядерної та ракетної програм.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети.