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КНДР провела випробування нової системи протиповітряної оборони

За випробуваннями нової системи спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин
У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони.
КНДР провела випробування нової системи протиповітряної оборони Фото: ТАСС

За пробами спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Голова закликав КНДР запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб "знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі", - повідомляє агентство "Ренхап" з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунені", — цитує агентство Кім Чен Ина.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки спрямовують третю за рахунком ударну групу на чолі з авіаносцем "Німіц" в західну частину Тихого океану з метою стримування і ракетних програм Північної Кореї

Раніше Білий дім опублікував заяву, згідно з якою лідери Японії і США погодилися посилити санкції проти Північної Кореї" в спробі запобігти подальшу роботу над північнокорейськими ядерної та ракетної програм.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня КНДР запустила ракету "Хвасон-12", повідомляло офіційне північнокорейське агентство ЦТАК. За його даними, це був новий тип балістичної ракети.

 
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