КНДР пригрозила повністю зупинити діалог з Південною Кореєю

Північна Корея заявила, що діалог з Сеулом може бути повністю перерваний і відновити його буде непросто.

Про це повідомив голова північнокорейського Комітету з мирного об'єднання батьківщини Рі Сон Гвон, інформує газета Chosun Ilbo.

"Доки не буде врегульована серйозна ситуація, яка призвела до призупинки діалогу між Півднем і Північчю на високому рівні, буде непросто сісти обличчям одне до одного з нинішнім режимом Південної Кореї", - заявив він.

"Напрямок майбутніх відносин між Півднем і Північчю цілковито залежить від поведінки південнокорейської влади", - додав чиновник КНДР.

У середу КНДР скасувала переговори на високому рівні через спільні навчання ВПС США і Південної Кореї.

Водночас президент США Дональд Трамп обіцяє надати "захист" лідеру Північної Кореї, якщо він погодиться на ядерне роззброєння, але попереджає його про серйозні наслідки, якщо домовленість не буде досягнута, пише "Радіо Свобода".

"Кім отримає виключно надійні гарантії", – заявив Трамп, маючи на увазі запевнення, що США не братимуть участі в будь-яких акціях, спрямованих на повалення північнокорейського режиму, а навпаки нададуть йому велику економічну допомогу. Ці слова президента США оприлюднені через кілька днів після того, як з Пхеньяна пролунали заяви, що свідчать про можливість відмови Кім Чен Ина від запланованої зустрічі з Трампом.

Трамп не погодився зі своїм помічником з питань національної безпеки Джоном Болтоном, який раніше заявив, що США на початку 2000-х років швидко скасували санкції проти Лівії, переконавшись, що вона згорнула свої ядерні проекти, і що такий же сценарій можливий у випадку Північної Кореї.

"Це зовсім інший випадок. Лівії ми не давали ніяких гарантій безпеки", – зазначив президент Трамп. Він додав, що "лівійська модель" може виявитися актуальною, якщо Сполучені Штати і Північна Корея не дійдуть згоди про ядерне роззброєння. Водночас Дональд Трамп запевнив, що в разі згоди на таке роззброєння Кім Чен Ин буде продовжувати керувати Північною Кореєю, яка стане багатою країною.

Дональд Трамп висловив також надію, що, якщо Кім в останній момент засумнівається в доцільності зустрічі, Китай докладе зусиль до того, щоб розвіяти його сумніви.

Нагадаємо, у квітні очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.

Згодом Північна Корея розпочала роботи з демонтажу обладнання на полігоні.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з главою Північної Кореї Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня.