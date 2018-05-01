КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори наступного тижня
Про це передає Yonhap.
Як повідомляється, Північна Корея повідомила Сеулу, що вона прийняла останню пропозицію Південної Кореї для переговорів наступного вівторка, 9 січня.
"Обидві сторони вирішили обговорити робочі питання для переговорів шляхом обміну документами", - сказав на прес-брифінгу представник прес-служби міністерства юстиції Південної Кореї Байк Тхе-Хюн.
Раніше Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї, особисто нагородивши вчених і чиновників, які внесли свій вклад в розробку передової міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяна Hwasong-15.
Зазначимо, минулого місяця у Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну.Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно.
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