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КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори наступного тижня

Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно
У п'ятницю, 5 січня, влада КНДР і Південної Кореї домовилися провести переговори на високому рівні наступного тижня, щоб обговорити "потенційну участь Пхеньяна в зимових Олімпійських іграх та шляхи поліпшення відносин.
КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори наступного тижня Фото: KCNA

Про це передає Yonhap.

Як повідомляється, Північна Корея повідомила Сеулу, що вона прийняла останню пропозицію Південної Кореї для переговорів наступного вівторка, 9 січня.

"Обидві сторони вирішили обговорити робочі питання для переговорів шляхом обміну документами", - сказав на прес-брифінгу представник прес-служби міністерства юстиції Південної Кореї Байк Тхе-Хюн.

Раніше Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї, особисто нагородивши вчених і чиновників, які внесли свій вклад в розробку передової міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяна Hwasong-15.

Зазначимо, минулого місяця у Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну.

Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно.
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05 01 2018 06:29
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