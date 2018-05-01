КНДР прийняла пропозицію Південної Кореї провести переговори наступного тижня Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно

У п'ятницю, 5 січня, влада КНДР і Південної Кореї домовилися провести переговори на високому рівні наступного тижня, щоб обговорити "потенційну участь Пхеньяна в зимових Олімпійських іграх та шляхи поліпшення відносин.

Фото: KCNA

Про це передає Yonhap. Як повідомляється, Північна Корея повідомила Сеулу, що вона прийняла останню пропозицію Південної Кореї для переговорів наступного вівторка, 9 січня. "Обидві сторони вирішили обговорити робочі питання для переговорів шляхом обміну документами", - сказав на прес-брифінгу представник прес-служби міністерства юстиції Південної Кореї Байк Тхе-Хюн. Раніше Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї, особисто нагородивши вчених і чиновників, які внесли свій вклад в розробку передової міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяна Hwasong-15. Зазначимо, минулого місяця у Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що масштабні військові навчання ВПС США і Південної Кореї свідчать про підготовку до нанесення удару по Пхеньяну. Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно. Останні переговори на високому рівні між двома країнами пройшли в грудні 2015 року та закінчилися безрезультатно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію