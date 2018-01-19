КНДР скасувала візит однієї з делегацій в Південну Корею
Північнокорейська влада в п'ятницю скасувала поїздку в Південну Корею фахівців, які повинні були провести підготовку візиту музикантів з КНДР під час Олімпійських ігор, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на агентство Yonhap.
Семеро людей повинні були приїхати в найближчу суботу, 20 січня, щоб оглянути майданчики для виступів в Сеулі і місті Каннин. Влада КНДР не повідомила причину скасування візиту.
Очолювати делегацію мала Хен Сонг Вол, учасниця жіночого вокального ансамблю, створеного в 2012 році за наказом Кім Чен Ина. Вона була присутня на переговорах, що відбулися в понеділок, 15 січня, як заступник голови делегації КНДР, відзначає агентство.
На них було досягнуто згоди, що з Північної Кореї на час Олімпійських і Паралімпійських ігор приїдуть 140 музикантів оркестру "Самджун", а також інші діячі мистецтва. Південна Корея обіцяла надати гарантії безпеки.
Лідер КНДР Кім Чен Ин у своєму новорічному зверненні заявив про готовність відправити своїх громадян на Олімпіаду. Також він закликав Південну Корею знизити військову напруженість на Корейському півострові.
Заяви північнокорейського лідера дозволили провести перші за майже три роки переговори між двома країнами в демілітаризованій зоні. Пхеньян і Сеул, зокрема, домовилися відновити переговори на військові теми. 17 січня стало відомо, що на відкритті і закритті Олімпіади виступить спільна делегація двох країн, спортсмени пройдуть під одним прапором.
Нагадаємо, Південна Корея і КНДР відправлять на Олімпіаду спільну жіночу збірну з хокею.
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